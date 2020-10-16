Продюсер Бондианы: агент 007 не станет женщиной

Кастинг на эту роль пройдет после премьеры последней части. Также Брокколи рассказала, что Тому Харди пока не предлагали эту роль. В новой части «Не время умирать» Бонда сыграл Дэниел Крейг.

Продюсер рассказала, что новый актер помог переосмыслить эту роль, но никаких кардинальных изменений не будет.