Продюсер Бондианы: агент 007 не станет женщиной
Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи рассказала, что главный герой не станет женщиной. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на издание Total Film.
Кастинг на эту роль пройдет после премьеры последней части. Также Брокколи рассказала, что Тому Харди пока не предлагали эту роль. В новой части «Не время умирать» Бонда сыграл Дэниел Крейг.
Продюсер рассказала, что новый актер помог переосмыслить эту роль, но никаких кардинальных изменений не будет.