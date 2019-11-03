Продюсер «Богемской рапсодии» возьмется за байопик о Bee Gees

Сценарий пока еще никто не писал. Также не известно, кто исполнит в фильме главные роли. По данным издания, за создание ленты возьмется киностудия Paramount Pictures, которая уже купила права на песни Bee Gees, и продюсерская компания Sister.

Принц Чарльз посвятил вокалиста группы Bee Gees в рыцари Подробнее

«Богемская рапсодия», которая вышла в прокат в 2018 году, заработала 903 миллиона долларов, а исполнитель главной роли актер Рами Малек стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль.

Bee Gees основали три брата — лидер-вокалист Барри Гибб, второй вокалист Робин Гибб и клавишник-гитарист Морис Гибб. Группа стала одним из самых успешных коллективов в истории мировой популярной музыки — мировые продажи пластинок Bee Gees превысили 220 миллионов копий.

Тексты и музыку ко всем песням первого студийного альбома группы The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs написал старший из братьев Гибб — Барри.