  • Продюсер «Богемской рапсодии» возьмется за байопик о Bee Gees

    03 ноября 2019, 18:29

    Андрей Иванов

    Продюсер картины о фронтмене The Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» Грэм Кинг займется съемками киноистории о британско-австралийском трио Bee Gees. Об этом сообщило издание The Guardian.
    Продюсер «Богемской рапсодии» возьмется за байопик о Bee Gees

    Сценарий пока еще никто не писал. Также не известно, кто исполнит в фильме главные роли. По данным издания, за создание ленты возьмется киностудия Paramount Pictures, которая уже купила права на песни Bee Gees, и продюсерская компания Sister.

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    «Богемская рапсодия», которая вышла в прокат в 2018 году, заработала 903 миллиона долларов, а исполнитель главной роли актер Рами Малек стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль.

    Bee Gees основали три брата — лидер-вокалист Барри Гибб, второй вокалист Робин Гибб и клавишник-гитарист Морис Гибб. Группа стала одним из самых успешных коллективов в истории мировой популярной музыки — мировые продажи пластинок Bee Gees превысили 220 миллионов копий.

    Тексты и музыку ко всем песням первого студийного альбома группы The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs написал старший из братьев Гибб — Барри.