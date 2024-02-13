Мир 13 февраля 2024, 17:51 Продюсер Бардаш предрек «распил» Украины Продюсер Бардаш: хочу, чтобы Украина стала Россией Философия Бардаша / Telegram

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Украинский продюсер Юрий Бардаш, который переехал в Россию, заявил, что Украину ждет распад. На эту территорию претендует Польша, Румыния, Венгрия, заявил он в опубликованном на YouTube интервью.

«Я как патриот России не хочу раздела никакого для Украины. Я хочу, чтобы это была Россия», — сказал Бардаш.

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Он напомнил, что страны, которые делят границу с Украиной, захотят «отцапать от умирающего, дряхлеющего тела».

Представитель шоу-бизнеса также подчеркнул, что на Украине власть захватили «гопники». Но жители страны по какой-то причине продолжают терпеть это некомпетентное руководство, подытожил Бардаш.

Юрий Бардаш — один из самых успешных украинских продюсеров родом из Алчеевки (ЛНР). Он основал группы Quest Pistols, «Грибы», «Нервы». После переезда в Россию музыкальный деятель получил гражданство РФ.