Вернувшееся из космоса вино продегустировали во Франции

Эксперты продегустировали французское вино, которое больше года провело на МКС. Они заявили, что космическое путешествие не оказало на него негативного воздействия, но вкус изменило.

Об этом сообщило здание 20 minutes со ссылкой на экспертов по винам. Издание напомнило, что 12 бутылок французского вина отправили на МКС на 14 месяцев в рамках стартапа Space Cargo Unlimited. В начале марта эксперты попробовали возвращенный на Землю напиток и сравнили его с аналогичным сортом, который не был в космосе. В издании уточнили, что речь идет про бордоское вино Шато Петрюс.

«Пребывание дегустируемой бутылки в космосе не оказало пагубного воздействия на сенсорное восприятие этого великолепного вина, и обе бутылки удивили нас сложностью и изысканностью своих ароматов», — отметил энолог Филипп Даррье.

При этом 11 из 12 экспертов заметили разницу между двумя бутылками. Многие сказали, что оно различается по цвету, а некоторые нашли изменения вкуса и запаха. По словам энолога Жана Ансона, напиток, который не покидал Землю, оказался более молодым. При этом «космическое» вино по его мнению оказалось более шелковистым, а его аромат — более цветочным. Однако другой дегустатор не заметил особой разницы.