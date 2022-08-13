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    13 августа 2022, 10:34

    Продажу воды ограничили для англичан из-за засухи

    Александр Иванов

    На территории Англии воцарилась засуха, вследствие чего местные супермаркеты ввели ограничения на объем закупки питьевой воды. Об этом сообщило издание The Telegraph.

    Продажу воды ограничили для англичан из-за засухи

    Сотрудники лондонского супермаркета Aldi развесили таблички. С их помощью покупателям сообщили, что теперь магазин продает в одни руки только пять отдельных бутылок и три мультиупаковки. На этот шаг пошли из-за паники в английском обществе на фоне сообщений о засухе.

    Днем ранее журналисты Daily Mail сообщили, что тысячи британских домохозяйств остались без питьевой воды. Причиной стала та же рекордная для королевства засуха.

    Кроме того, крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water сообщила о серьезных перебоях с поставками воды. По данным представителей предприятия, причиной стал микс из жаркой погоды и отсутствия осадков с июня. Также сотрудники Thames Water рассматривают план, согласно которому жители Великоблитании не смогут использовать шланги для полива.