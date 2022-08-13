Продажу воды ограничили для англичан из-за засухи

На территории Англии воцарилась засуха, вследствие чего местные супермаркеты ввели ограничения на объем закупки питьевой воды. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Сотрудники лондонского супермаркета Aldi развесили таблички. С их помощью покупателям сообщили, что теперь магазин продает в одни руки только пять отдельных бутылок и три мультиупаковки. На этот шаг пошли из-за паники в английском обществе на фоне сообщений о засухе.

Днем ранее журналисты Daily Mail сообщили, что тысячи британских домохозяйств остались без питьевой воды. Причиной стала та же рекордная для королевства засуха.

Кроме того, крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water сообщила о серьезных перебоях с поставками воды. По данным представителей предприятия, причиной стал микс из жаркой погоды и отсутствия осадков с июня. Также сотрудники Thames Water рассматривают план, согласно которому жители Великоблитании не смогут использовать шланги для полива.