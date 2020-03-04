Продажу туалетной бумаги ограничили в Австралии из-за коронавируса

По данным издания, сеть Woolworth не продает больше четырех упаковок туалетной бумаги в одни руки. В компании признались, что таким образом они намерены пополнить склады, пока поставщики подстраиваются к этому буму. Кроме Woolworth ограничения на продажу гигиенической продукции ввели магазины сети Ritchies Supa IGA.

Уточняется, что в Австралии зафиксировано 42 случая заболеваний коронавирусом. Один человек скончался.

В свою очередь во Франции в силу вступили новые правила по продаже медицинских масок. Теперь их можно будет приобрести только по рецепту.

«Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту», — уточнила официальный представитель французского правительства Сибет Ндиайе.