Продажу спиртного приостановили в филиппинской провинции

По данным издания, также пострадало около сотни человек. Их доставили в больницу с симптомами отравления. Им тоже стало плохо после употребления спиртного. Уточняется, что все пострадавшие отравились крепким кокосовым вином. Это традиционный для Лагуны алкогольный напиток.