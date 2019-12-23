Продажу спиртного приостановили в филиппинской провинции
В провинции Лагуна (Филиппины) временно приостановили продажу спиртных напитков из-за смерти девяти человек. Они отравились некачественным алкоголем, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, также пострадало около сотни человек. Их доставили в больницу с симптомами отравления. Им тоже стало плохо после употребления спиртного. Уточняется, что все пострадавшие отравились крепким кокосовым вином. Это традиционный для Лагуны алкогольный напиток.