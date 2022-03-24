Продажу российского газа за рубли назвали очередным ударом по американской валюте

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа от недружественных стран в долларах и евро. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, все это грозит ударом по американской валюте и утратой ее главной роли на мировом валютном рынке.

«Это очередной удар по роли доллара как мировой резервной валюте. Сейчас мы наблюдаем переговоры между Саудовской Аравией и Китаем, в рамках которых планируется, что Китай будет покупать нефть за юани. Это серьезная угроза нефтедоллару. И после того, как мы начнем отказываться от контрактов в иностранной валюте — это будет очередной удар по могуществу доллара. То есть, мы с вами являемся свидетелями гибели богов. На самом деле экономическое могущество США во многом базируется на роли доллара в виде мировой резервной валюты», — объяснил эксперт.

За последние дни российский рубль немного стабилизировался. По словам Марголина, если эта тенденция продолжится, то можно будет спрогнозировать некоторое укрепление рубля.