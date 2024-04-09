Мир 09 апреля 2024, 10:38 Продажу российского чая запретили в Белоруссии Продажу российского чая «Принцесса Канди» и «Гита» запретили в Белоруссии РИА «Новости»

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Производимые в России чаи марки «Гита» и «Принцесса Канди» запретили в Белоруссии. Постановление подписал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач республики Александр Тарасенко. Информация об этом появилась в Telegram-канале министерства.

Речь идет о четырех видах пакетированного чая торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди». Причиной запрета товара в Белоруссии стало несоответствие требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

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«Обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено», — отметили в ведомстве.

Специалисты изымут остатки этих чаев в магазинах. Производителем товара оказалась компания «Орими». Ее представители ведут работу, чтобы показать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки. Если компания докажет безопасность товара, введенные ограничения на реализацию продукции могут отменить.