09 апреля 2024, 10:38
Продажу российского чая запретили в Белоруссии
Продажу российского чая «Принцесса Канди» и «Гита» запретили в Белоруссии
Производимые в России чаи марки «Гита» и «Принцесса Канди» запретили в Белоруссии. Постановление подписал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач республики Александр Тарасенко. Информация об этом появилась в Telegram-канале министерства.
Речь идет о четырех видах пакетированного чая торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди». Причиной запрета товара в Белоруссии стало несоответствие требованиям по микробиологическим показателям безопасности.
Реклама
«Обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено», — отметили в ведомстве.
Специалисты изымут остатки этих чаев в магазинах. Производителем товара оказалась компания «Орими». Ее представители ведут работу, чтобы показать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки. Если компания докажет безопасность товара, введенные ограничения на реализацию продукции могут отменить.
Белоруссия
Здравоохранение
Россия
Реклама
Реклама