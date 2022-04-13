Продажу подсолнечного масла ограничили во Франции

Французские магазины в связи с дефицитом подсолнечного масла ввели ограничение на количество продаваемого товара. Каждому покупателю разрешили брать не более шести бутылок. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал местный житель Лоик Х.

Мужчина пояснил, что за последний месяц в стране выросли цены на топливо для машин и начался дефицит подсолнечного масла и муки. Собеседник журналистов пояснил, что основными поставщиками этих продуктов питания остаются Россия и Украина.

По словам француза, цены на топливо расти прекратили, но все еще остаются высокими.

«Люди переживают, но больше их внимание приковано к выборам президента, которые сейчас проходят», — заявил Лоик.

Перебои с мукой и подсолнечным маслом в странах Европы — это только начало глобального кризиса, который может привести к голоду, об этом «360» заявил экономист и политический аналитик Валерий Корнеев.

Он напомнил, что основными поставщиками пшеницы и подсолнечного масла в страны Европы остаются Россия и Украина.

Но сейчас в связи с проведением специальной операции посевная в соседней стране сорвана, а это означает, что объемы поставок после урожая сократятся. Поддержать собственное сельское хозяйство Европа не сможет в связи с отказом от удобрений, которые она раньше получала из России и Белоруссии.

«В таких условиях голод неминуемо настанет в самых бедных странах мира. Это Северная Африка, Ближний Восток и Азия», — спрогнозировал эксперт и добавил, что спасаться жители этих стран станут в Европе, а значит там столкнутся с новой волной мигрантов, которые присоединятся к украинским беженцам.