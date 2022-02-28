Продажу алкоголя решили запретить в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко решил ввести в городе сухой закон. Продавать алкоголь в украинской столице перестанут со вторника, 1 марта. Об этом киевский глава сообщил в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем!» — написал Кличко.

В своем сообщении он отдельно обратился к владельцам магазинов и аптек. Мэр Киева призвал бизнесменов не повышать цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства.

«Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Так как это — не лучше мародерства», — подчеркнул глава города.

Также Кличко продлил действие комендантского часа в Киеве. С 28 февраля он будет действовать с 20:00 до 07:00. Общественный транспорт, магазины и аптеки будут работать с 08:00 до 19:00.

«Передвигаться пешком в комендантский час — строго запрещено! На авто — только со спецпропуском от военного коменданта Киева. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага», — подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что во время комендантского часа на улицу можно выходить только при воздушной тревоге, чтобы дойти до ближайшего укрытия.