Продажу алкоголя ограничат в Финляндии с 31 июля

Власти Финляндии введут новые ограничения по коронавирусу с 31 июля. Например, ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщила НСН.

Алкогольные напитки перестанут продавать в полночь. Кроме того, режим работы ресторанов сократится с пяти утра до часа ночи. Количество посетителей там также ограничат.

Ограничения коснутся районов с самой тяжелой эпидемической ситуацией. Например, Кайнуу, Канта-Хяме, Кески-Суоми, Северная Карелия, Северное Саво и Сатакунта.