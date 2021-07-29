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    29 июля 2021, 17:37

    Продажу алкоголя ограничат в Финляндии с 31 июля

    Дарья Морозова

    Власти Финляндии введут новые ограничения по коронавирусу с 31 июля. Например, ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщила НСН.

    Алкогольные напитки перестанут продавать в полночь. Кроме того, режим работы ресторанов сократится с пяти утра до часа ночи. Количество посетителей там также ограничат.

    Ограничения коснутся районов с самой тяжелой эпидемической ситуацией. Например, Кайнуу, Канта-Хяме, Кески-Суоми, Северная Карелия, Северное Саво и Сатакунта.