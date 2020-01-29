Продажи российских аптек упали из-за здоровых россиян

Российские аптеки впервые за четыре года столкнулись со снижением продажи лекарств. Одна из причин — люди меньше стали болеть. К такому выводу пришли аналитики DSM Group. Эту информацию подтверждают и в фармакологических кругах.

С данными DSM Group и мнением экспертов отрасли познакомилась газета «Известия». Специалисты выяснили, что люди дешевым лекарствам предпочитают более дорогие препараты. Средняя цена на лекарства в декабре 2019 года составила 220 рублей. Это на 10% дороже, чем в 2018-м. Компания считает, что рост стоимости возник именно из-за изменений потребления.

Замгендиректора по развитию фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков уверен, что люди стали меньше покупать лекарства из-за экономии. Другой точки зрения придерживается гендиректор сети аптек «Столички» Евгений Нифантьев. Он заявил, что продажи лекарств упали из-за сезонной иммунизации.

«К примеру, в Москве в этот сезон было привито 6,5 миллиона жителей, что соответствует примерно 60% населения столицы. Этот факт повлиял на отпуск из аптек противогриппозных препаратов и иммуномодуляторов: их количество снизилось на четверть», — рассказал он.

Тезис о том, что в России стали болеть меньше, подтвердила и статистика Роспотребнадзора. По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 4%.

Не исключено, что в ближайшее время продажи аптек возрастут. Это связано с китайским коронавирусом, который начинается как обычный грипп. Некоторые фармакологические компании уже успели хайпануть на этой новости. Производители «Арбидола» и «Ингавирина» запустили рекламу, в которой представили лекарства как средство против коронавируса.