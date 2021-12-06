Продажи оружия в 100 крупнейших компаниях мира выросли на 1,3%

Уровень продаж оружия и военных услуг в 100 самых больших компаниях мира вырос на 1,3% и составил в 2020 году 531 миллиард долларов. Такими цифрами поделились составители доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно подсчетам ученых, в 2020 году объем продаж 100 самых больших компаний вырос на 17% по сравнению с данными 2015 года. Тогда в отчет впервые были включены итоги китайских производителей.

Предыдущий год показал сильный прирост военных продаж, несмотря на всеобщий упадок экономики в первый год пандемии — сокращение объемов на 3,1%.

Так происходит из-за того, что именно военная отрасль защищена своими главными потребителями — правительствами государств. Самыми большими продажами могут похвастаться компании США. С 2018 года первую пятерку в рейтинге стабильно занимают американские производители, всего в рейтинге 41 компания от Штатов. Европа стоит на втором месте — таких компаний 26. А вот Россия уже несколько лет сокращает объемы свои продаж — всего в рейтинг попали девять отечественных производителей.