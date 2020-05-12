Продажи новых машин упали в апреле на 72% в России. Дилеры начали сворачиваться

Россияне практически перестали покупать новые автомобили в апреле из-за пандемии коронавируса. Продажи упали на 72,4%. Граждане России приобрели всего около 39 тысяч машин.

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года, в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%», — заявил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель. Его слова опубликовали в пресс-релизе АЕБ.

Он заявил, что такого не было никогда за всю историю сбора статистики аналитиками Ассоциации. Апрель 2020 года уже назвали «черным». Он нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров. Сейчас продавцы готовятся к перезапуску, но Штэрцель в пессимистическом настроении: он не ждет существенного роста продаж новых машин в мае.

Эксперты АЕБ считают, что в 2020 году продадут 1,72 миллиона новых авто. Снижение продаж составит 2,1%. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на фоне пандемии нового вируса россияне стали закладывать свои машины, чтобы взять кредит и отдать другие долги.