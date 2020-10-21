Продажи Durex резко выросли после отмены карантина в Великобритании

Летом, после отмены режима самоизоляции в Великобритании, продажи презервативов Durex подскочили на более чем на 10% после того, как людям удалось возродить свою личную жизнь. Весной во время локдауна напротив, их потребление сократилось до минимума.

В британской компании Reckitt Benckiser, специализирующаяся на производстве товаров для дома, средств по уходу за здоровьем и личной гигиене, сообщили изданию The Guardian, что спад продаж презервативов связан с уменьшением «количества интимных мероприятий», доступных одиноким людям. Те, кто состоит в длительных отношениях, этот вид контрацепции редко выбирают.

Высокие продажи презервативов помогли Reckitt показать сопоставимый рост продаж на 12,6% за три месяца до конца сентября.

Романтика была не единственной вещью, которая волновала потребителей, улучшение здоровья и чистота также стали приоритетом для многих домашних хозяйств. Reckitt сообщил о повышенном спросе на свои витаминные добавки, чистящие спреи, такие как Cillit Bang, и даже освежители воздуха Air Wick. Спрос на Dettol за квартал вырос на 50%, отметили в компании.

Общие продажи Reckitt в третьем квартале выросли чуть более чем на 13% до 3,5 миллиардов фунтов стерлингов, что превзошло все ожидания и привело к росту акций компании на 1% до 73,06 фунтов стерлингов.

Ричард Хантер, глава отдела рынков Interactive Investor, сказал, что Reckitt извлекла выгоду из новых тенденций в области гигиены потребителей и ухода за собой, но пандемия «подняла их на другой уровень».

«Общее отношение к гигиене в настоящее время изменилось во всем мире, и есть вероятность, что это новое осознание останется навсегда», — сказал он.