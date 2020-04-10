Продавцы AliExpress выразили солидарность россиянам

Например, один из покупателей рассказал, что получил сообщение с пожеланием «скорейшего выздоровления стране» и обещанием «маски в подарок» к заказу.

Еще один пользователь рассказал, что продавец предложил ему «любую посильную помощь», причем «даже без заказа их продукции».