Продавщица в Одессе обматерила клиента за обращение на украинском

На опубликованном в Сети ролике можно увидеть, как нетрезвая женщина начинает ругаться на покупателя, который обратился к ней на украинском языке.

«Я понимаю, но говорить с тобой не буду. Иди (нецензурная брань, прим. ред.) к себе домой и там разговаривай на украинском языке, но в Одессе ты не будешь на нем разговаривать», — заявила она.

Покупатель ответил, что он находится в своем родном городе, а продавец, если хочет, то может не использовать украинский язык.

В ответ он снова услышал отборную брань, которая закончилась словами «в Одессе никто не разговаривает на украинском языке».

После просмотра ролика к делу подключился местный активист Демьян Ганул. На своей странице в Facebook он заявил, что пообщался с руководством сети «Гурман» и рассказал о конфликте продавца и покупателя. Он отметил, что ему пообещали, что нахамившую сотрудницу уволят.