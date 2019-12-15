Продавщица обуви разбогатела на $37 млн из-за ошибки банка

После смены в магазине Roma Boots в Далласе Рут Баллун проверила баланс на своем банковском счете. Женщина увидела, что ее состояние увеличилось на 37,2 миллиона долларов.

«Я надеялась на то, что кто-то на самом деле подарил нам эти миллионы», — рассказала американка.

Она поверила в чудо перед приближающимся католическим Рождеством. Чтобы потом вспоминать об этом событии, женщина сделала скриншот баланса банковского счета в онлайн-кабинете.

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Рут рассказала о произошедшем мужу и обратилась в сам банк. В LegacyTexas рассказали о произошедшей технической ошибке и поспешили исправить ее.

Продавщица надеялась получить денежное вознаграждение, так как оперативно сообщила сотрудникам финансово-кредитной организации о серьезной ошибке. В первую очередь новоиспеченная миллионерша хотела заплатить десятину, а затем пожертвовать часть денег и вложить оставшуюся сумму в недвижимость.

Однако в LegacyTexas заявили, что недочет исправили бы даже без помощи их клиентки.

В банке объяснили, как произошла ошибка. Женщина внесла на депозит иностранную валюту 10 декабря. Однако из-за колебания курсов все переводы в иностранной валюте вносили в систему вручную в резервном офисе. Представитель организации ошибся при заполнении граф транзакции.