  • Продавщица обуви разбогатела на $37 млн из-за ошибки банка

    15 декабря 2019, 19:33

    Алена Макаренко

    Продавщица обувного магазина в штате Техас неожиданно стала долларовым миллионером. Такое состояние она получила из-за ошибки коммерческого банка LegacyTexas, сообщил телеканал KTVT.
    Продавщица обуви разбогатела на $37 млн из-за ошибки банка

    После смены в магазине Roma Boots в Далласе Рут Баллун проверила баланс на своем банковском счете. Женщина увидела, что ее состояние увеличилось на 37,2 миллиона долларов.

    «Я надеялась на то, что кто-то на самом деле подарил нам эти миллионы», — рассказала американка.

    Она поверила в чудо перед приближающимся католическим Рождеством. Чтобы потом вспоминать об этом событии, женщина сделала скриншот баланса банковского счета в онлайн-кабинете.

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    Рут рассказала о произошедшем мужу и обратилась в сам банк. В LegacyTexas рассказали о произошедшей технической ошибке и поспешили исправить ее.

    Продавщица надеялась получить денежное вознаграждение, так как оперативно сообщила сотрудникам финансово-кредитной организации о серьезной ошибке. В первую очередь новоиспеченная миллионерша хотела заплатить десятину, а затем пожертвовать часть денег и вложить оставшуюся сумму в недвижимость.

    Однако в LegacyTexas заявили, что недочет исправили бы даже без помощи их клиентки.

    В банке объяснили, как произошла ошибка. Женщина внесла на депозит иностранную валюту 10 декабря. Однако из-за колебания курсов все переводы в иностранной валюте вносили в систему вручную в резервном офисе. Представитель организации ошибся при заполнении граф транзакции.