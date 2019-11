Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер продала свой бизнес

Контрольный пакет акций компании Kylie Cosmetics перешел к франко-американскому производителю косметики Coty Inc. Хозяйка косметического бизнеса Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, продала его за 600 миллионов долларов.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании, предпринимательница продала 51% акций. Она не стала покидать компанию и будет отныне заниматься креативом и коммуникациями. Акции Coty на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) после подтверждения сделки выросли на 4,9%.

Агентство отмечает, что в последние годы крупнейшие косметические компании активно участвуют в приобретении новых брендов, поскольку они надеются привлечь молодых покупателей.

Например, Estee Lauder Cos. приобрела две трети акций корейской компании по уходу за кожей Have & Be Co. за 1,1 миллиарда долларов. Самая известная японская косметическая компания Shiseido потратила 845 миллионов долларов на покупку бренда чистой косметики Drunk Elephant.

Ранее Coty начала расширять свой бизнес и охват аудитории, чтобы потеснить конкурентов Wella, Clairol и OPI на рынке профессиональных трендов для волос и ногтей. В компании отметили, что покупка акций Kylie является «ключевой вехой» в преобразовании стратегии концерна.

Созданная в 2015 году компания сначала продавала наборы из жидкой помады и карандаша для губ. Затем в ассортименте появился расширенный набор продуктов. Сначала Кайли Дженнер продавал свою косметику только в интернет-магазинах, но с 2018 года начала ее реализовывать через ретейлера Ulta, чья сеть насчитывает больше тысячи магазинов.

В марте текущего года издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно.

21-летняя девушка опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, заработавшего свой первый миллиард в 23 года.