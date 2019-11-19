  • Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер продала свой бизнес

    19 ноября 2019, 00:49

    Анастасия Кукова

    Контрольный пакет акций компании Kylie Cosmetics перешел к франко-американскому производителю косметики Coty Inc. Хозяйка косметического бизнеса Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, продала его за 600 миллионов долларов.
    Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер продала свой бизнес

    Как сообщил Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании, предпринимательница продала 51% акций. Она не стала покидать компанию и будет отныне заниматься креативом и коммуникациями. Акции Coty на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) после подтверждения сделки выросли на 4,9%.

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    Агентство отмечает, что в последние годы крупнейшие косметические компании активно участвуют в приобретении новых брендов, поскольку они надеются привлечь молодых покупателей.

    Например, Estee Lauder Cos. приобрела две трети акций корейской компании по уходу за кожей Have & Be Co. за 1,1 миллиарда долларов. Самая известная японская косметическая компания Shiseido потратила 845 миллионов долларов на покупку бренда чистой косметики Drunk Elephant.

    Ранее Coty начала расширять свой бизнес и охват аудитории, чтобы потеснить конкурентов Wella, Clairol и OPI на рынке профессиональных трендов для волос и ногтей. В компании отметили, что покупка акций Kylie является «ключевой вехой» в преобразовании стратегии концерна.

    Созданная в 2015 году компания сначала продавала наборы из жидкой помады и карандаша для губ. Затем в ассортименте появился расширенный набор продуктов. Сначала Кайли Дженнер продавал свою косметику только в интернет-магазинах, но с 2018 года начала ее реализовывать через ретейлера Ulta, чья сеть насчитывает больше тысячи магазинов.

    В марте текущего года издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно.

    21-летняя девушка опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, заработавшего свой первый миллиард в 23 года.