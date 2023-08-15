Мир 15 августа 2023, 03:02 «Продает раков». Двойника Зеленского нашли в Неаполе Двойника Зеленского нашли в Неаполе РИА «Новости»

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Человека, который очень похож на президента Украины Владимира Зеленского, нашли в Неаполе. Мужчина активно выкладывает ролики в Tik-Tok. На него уже подписались более миллиона пользователей.

Джиджи Пешери работает продавцом морепродуктов, но мечтает о славе актера. Он снимает короткие ролики, где с юмором обыгрывает бытовые ситуации или танцует. Первыми на сходство торговца раками с Зеленским указали украинские пользователи.

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После этого популярность итальянца стала набирать обороты. Его видео завирусились в Сети. Также «клон Зеленского» решил подогреть интерес к себе за счет прически и мимики как у украинского лидера.

Ранее на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, который скончался в мае 2023 года, заметили женщину, похожую на российскую певицу Аллу Пугачеву. Рыжеволосая женщина в черном одеянии старалась держаться подальше от остальных гостей на церемонии.