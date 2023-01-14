14 января 2023, 14:35
Пробовавший странную еду тиктокер умер в возрасте 33 лет
Пробовавший странную еду тиктокер Waffler69 умер от сердечного приступа в возрасте 33 лет
Известный TikTok-блогер Waffler69 скончался в возрасте 33 лет, сообщило издание Dexerto. Журналисты заявили, что у молодого человека случился сердечный приступ. На канал тиктокера, прославившегося поеданием странных продуктов, подписаны почти два миллиона человек.
Waffler69 публиковал на своей странице в TikTok видеозаписи с поеданием просроченных и откровенно несъедобных продуктов. Среди них — произведенные в конце 1980-х годов кукурузные хлопья, а также консервы с истекшим сроком годности.
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«Он умер около 10 вечера 11 января, предположительно от сердечного приступа. Его быстро отвезли в больницу, но он скончался где-то через час-полтора после этого», — рассказал брат погибшего.
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Подписчики Waffler69 начали публиковать соболезнования. Люди из разных стран отметили, что блогер приносил в их жизни «счастье и смех». Последний видеоролик тиктокер опубликовал 11 января.
Российский тиктокер и певец Шарлот сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о гибели. Журналисты предположили, что исполнитель жив, а заявления о смерти — пиар-ход.
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