Мир 09 апреля 2024, 07:54 Проблемы в НАТО озвучили в Великобритании Times: командная структура НАТО испытывает ряд организационных проблем РИА «Новости»

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НАТО столкнулся с рядом организационных проблем, которые подрывают боеготовность альянса. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Times Эдвард Лукас.

«В командной структуре царит полный бардак <…>. Запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование устарело», — отметил журналист.

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Он признал, что планы стран — членов Североатлантического альянса нанести поражение российской стороне в случае военного конфликта не соответствуют действительности. Как подчеркнул Лукас, Европа и Соединенные Штаты не только недооценивают возможности РФ, но и в целом переоценивают силы самого Запада.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи оценил вероятность прямого конфликта с Россией. По его словам, члены блока не находятся в состоянии войны с РФ и не желают этого.