Мир 10 июля 2023, 22:34 Проблемы со вступлением Украины в НАТО связали с «российскими учебниками» Глава СНБО Данилов: Запад не зовет Украину в НАТО из-за учебы по «российским учебникам» РИА «Новости»

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Глава СНБО Андрей Данилов заявил, что Запад не приглашает Украину в НАТО, поскольку его политики учили историю по российским учебникам. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Рада».

Данилов отметил, что это «большая проблема», поскольку западные представители на многие вопросы смотрят «глазами россиян».

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«Дело в том, что учебники, по которым обучаются студенты (будущие западные политики — прим. ред.), которые заканчивают западные уважаемые вузы, в том числе американские, британские, писались россиянами. Они писались по истории, которая написана в России», — сказал Данилов.

Слова главы СНБО связаны с утверждением генсека альянса Йенсом Столтенбергом, что Украина не получит на предстоящем саммите 11 и 12 июля в Вильнюсе приглашения в НАТО. Но ей будет направлен сигнал, что «двери альянса остаются открытыми».

Ранее политолог Подлесный выразил мнение, что Украину примут в НАТО только в случае ее победы над Россией. Пока же альянс создал отдельный Совет, который будет заниматься только вопросами Украины — консультировать, советовать и проверять исполнение указаний.