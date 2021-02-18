Проблемы с сердцем нашли у людей, тяжело перенесших COVID-19

У более чем половины пациентов, которых госпитализировали с тяжелой формой COVID-19, после выписки появляются серьезные проблемы с сердцем. К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Их работа опубликована в журнале European Heart Journal.

Трудности в работе с сердцем возникают из-за перенесенного ковида, считают ученые. Во время особенно тяжелой фазы болезни организм вырабатывает очень сильный иммунный ответ на инфекцию. У больных повышается уровень тропонина. Это белок, выделяющийся в кровь, когда артерия заблокирована или есть воспаление. Медики считают, что тропонин является доказательством того, что у человека проблемы с сердцем.

В исследовании, которое проводили британцы и американцы, приняли участие 148 человек. Они до июня 2020 года лечились от ковида в отделениях интенсивной терапии шести больниц неотложной помощи в Лондоне. Во время реабилитации у них зафиксировали высокий уровень тропонина.

Спустя примерно месяц после выписки у половины из них выявили серьезные повреждения сердца. В частности, инфаркт, ишемию, миокардит.

«Мы обнаружили свидетельства высокой частоты травм сердечной мышцы, которые можно было увидеть на снимках через месяц или два после выписки. Хотя часть из них, возможно, существовала и ранее, сканирование МРТ показывает, что некоторые были новыми и, вероятно, вызваны COVID-19», — заявила руководитель исследования Марианн Фонтан. Ее процитировало РИА «Новости».

Среди последствий перенесенного COVID-19 также известны повреждение печени, покалывания в теле, тревожность.