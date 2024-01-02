02 января 2024, 23:44
Проблемы с ремонтом подбитых на Украине танков Leopard признали в ФРГ
Шефер: у ВСУ практически не осталось поставленных танков Leopard 2
Украинские военные применили лишь малое количество танков Leopard 2 современной модификации A6, а их самостоятельные попытки починить технику заканчиваются еще большими поломками. Об этом сообщил член партии «Зеленые» Себастьян Шефер, его процитировало агентство DPA.
«Лишь очень небольшое количество поставленных танков (Leopard 2 модификации A6) все еще может применяться Украиной», — отметил он.
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Согласно данным из письма политика в оборонные концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, до Рождества он вместе с министром обороны Борисом Писториусом посетил ремонтный хаб в Литве. Они пришли к выводу, что в мастерских сильно не хватает запчастей для танков Leopard 2.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава. Армия не смогла набрать группу танкистов на обучение работе с Leopard 2 в Германии.
Германия
ВСУ
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Танки
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