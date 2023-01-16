Мир 16 января 2023, 09:45 Проблемы с поиском женщины на пост главы Минобороны ФРГ возникли в Германии — Bild Bild: канцлер Шольц столкнулся с трудностями при поиске женщины на пост министра обороны РИА «Новости»

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Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся с проблемой поиска министра обороны на смену якобы уходящей в отставку Кристины Ламбрехт. Все из-за того, что Шольц обещал сделать хотя бы половину кабмина женским. Об этом сообщила газета Bild.

«У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность. В начале президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин», — написало издание.

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Автор статьи высказал мнение, что трудности возникли из-за желания канцлера взять на этот пост именно женщину. Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий счел такую концепцию в корне неправильной. По его словам, Шольц в первую очередь должен думать о безопасности Германии при выборе нового министра, о компетенции будущего сотрудника, а не о его поле.

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Ранее в СМИ появилась информация, что глава Минобороны ФРГ Ламбрехт уйдет в отставку. Однако представитель военного ведомства сказал РИА «Новости», что это лишь слухи.