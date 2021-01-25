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    25 января 2021, 10:24

    Проблемы с контролем за выделяемыми другим странам деньгами обнаружили в Госдепе

    Полина Петрова

    Проблемы с контролем за выделяемыми на помощь другим государствам средствами обнаружило управление генерального инспектора Госдепартамента США, пишет сайт RT со ссылкой на соответствующий отчет.
    Проблемы с контролем за выделяемыми другим странам деньгами обнаружили в Госдепе

    Результаты проверки показали, что несколько бюро внутри Госдепа, которые контролируют поток денежных средств, не имели единого понимания, за какими конкретно данными им нужно следить.

    «При отсутствии плана по формированию у соответствующих бюро понимания того, какую информацию им надлежит отслеживать в учетных системах, и без подготовки к реализации этих изменений есть риск того, что Госдепартамент будет и дальше выдавать ненадежные данные о своей работе по предоставлению иностранной помощи», — говорится в отчете.

    Уточняется, что у управления иностранной помощи, административного бюро, бюро финансового инспектора и глобальных финансовых услуг не было одного плана подготовки работников к переменам во внутриведомственных системах.

    На внедрение различных изменений с 2017 года было выделено 6,8 миллиона долларов. Благодаря новым технологиям должен был осуществляться мониторинг дополнительных данных по странам, получающим субсидии от Штатов.

    Многие сотрудники, которых опросили в ходе проверки, считали, что они не обязаны использовать нововведения и собирались продолжать неформальный учет средств.