Проблемы с контролем за выделяемыми другим странам деньгами обнаружили в Госдепе

Результаты проверки показали, что несколько бюро внутри Госдепа, которые контролируют поток денежных средств, не имели единого понимания, за какими конкретно данными им нужно следить.

«При отсутствии плана по формированию у соответствующих бюро понимания того, какую информацию им надлежит отслеживать в учетных системах, и без подготовки к реализации этих изменений есть риск того, что Госдепартамент будет и дальше выдавать ненадежные данные о своей работе по предоставлению иностранной помощи», — говорится в отчете.

Уточняется, что у управления иностранной помощи, административного бюро, бюро финансового инспектора и глобальных финансовых услуг не было одного плана подготовки работников к переменам во внутриведомственных системах.

На внедрение различных изменений с 2017 года было выделено 6,8 миллиона долларов. Благодаря новым технологиям должен был осуществляться мониторинг дополнительных данных по странам, получающим субсидии от Штатов.

Многие сотрудники, которых опросили в ходе проверки, считали, что они не обязаны использовать нововведения и собирались продолжать неформальный учет средств.