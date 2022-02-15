Проблемы с интернетом начались на Украине

На Украине столкнулись с проблемами с интернетом. Из-за них перестал работать сайт Минобороны. Кроме того, сбои зафиксировали Приватбанк и Ощадбанк.

Издание уточнило, что на Приватбанк уже несколько часов продолжается массированная DDos-атака, сообщило NewsOne. Издание уточнило, что клиенты банка стали получать сообщения о том, что банкоматы учреждения отключены.

В пресс-службе финансовой организации уточнили, что никаких сбоев в работе банкоматов на самом деле не было.

«Об СМС-сообщениях знаем из обращений клиентов, видим, что они поступают с иностранных телефонных номеров. Это часть гибридной информационной войны, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине. Однако не влияет на работу банка, он функционирует в рабочем режиме», — процитировало издание сообщение пресс-службы банка.

Причины сбоев в работе интернета пока не установлены.