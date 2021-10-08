«На колени перед Путиным»: британцы предложили свои способы решить проблемы с газом

Британцы в интернете раскритиковали решения Еврокомиссии, которые принимаются в условиях газового кризиса. Они начали предлагать собственные способы разрешить ситуацию, и некоторые предложения звучат очень оригинально.

Британская газета Express опубликовала статью, в которой говорится о европейском кризисе, вызванном резким скачком цен на газ. Там описываются попытки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен это все преодолеть. Читатели сочли, что делается вовсе не то, что нужно.

«Этой Еврокомиссии я бы даже руководство приходским советом не доверил», — заявил Backagain.

Жители Британии начали наперебой предлагать пути выхода из кризиса. Самым популярным комментарием стал призыв сертифицировать «Северный поток — 2». Но были и другие предложения.

«Пусть эта фон дер Ляйен становится на колени перед Путиным», — заявил пользователь FoxyStar.

Начиная с сентября, цены на газ в Европе несколько раз обновили свой исторический рекорд, превысив показатель в 1900 долларов. Германия настаивает на том, что нужно скорее запустить коммерчески выгодный «Северный поток — 2». В четверг, 7 октября, правительство ФРГ заявило, что не видит никаких преград для запуска газопровода. Там добавили, что проводят с США переговоры по поводу санкций в отношении проекта, которые не приветствуют.