Проблему рыболовной отрасли в связи с энергетическим кризисом в ЕС озвучили в Европарламенте

В связи с энергетическим кризисом в Европе и ростом цен на топливо могут возникнуть проблемы в рыболовной отрасли, а именно в продовольственной безопасности. Об этом заявил депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес, написал RT.

Он пояснил, что для рыболовной отрасли цены на топливо имеют критическое значение. Например, некоторые флотилии, в том числе испанская, объявили о прекращении промысла из-за подорожания дизельного топлива.

Депутат также отметил, что стоимость топлива влияет на поставки в сферах рыболовства и аквакультуры.

«Рост и волатильность цен на энергоносители может подорвать продовольственную безопасность в некоторых регионах», — говорится в его сообщении.

Касарес поинтересовался у Еврокомиссии, какие меры она планирует предпринять, чтобы смягчить воздействие роста цен на промысловый флот.