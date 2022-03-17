«Проблема с машинами и холод в квартирах». Испанец рассказал о росте цен на топливо и электричество

Цены на дизельное топливо в Испании выросли в два раза, а с ними и стоимость электроэнергии, за счет которой отапливаются дома. Об этом «360» рассказал житель Мадрида Хайме Гомес.

По его словам, если раньше за литр дизельного топлива водители платили 1,2 евро, то сейчас цены выросли почти до двух евро.

«Это очень плохо для семей с детьми, потому что у всех большие машины, а также для отопления домов. У нас еще достаточно холодно, весна наступит только после 25 марта. Поэтому сейчас все страдают», — заявил Гомес.

Собеседник «360» добавил, что власти страны обещают оказать помощь, но дальше слов дело не заходит.

По данным издания El Motor, цена на дизельное топливо на испанских заправках оказалась намного выше, чем у бензина. Причина заключается в том, что бензин — продукт местной переработки, а больше половины всего дизельного топлива импортируется из разных стран, включая Россию. Некоторые испанские компании в условиях введенных санкций и невозможности оплатить поставки из-за ухода международных платежных систем просто отказались от закупок российского топлива, что привело к дефициту и резкому повышению цен.