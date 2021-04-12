Проблема с экраном стала появляться в новых смартфонах Xiaomi

В смартфонах Redmi Note нового поколения от китайской компании Xiaomi нашли проблему с экраном: он перестает реагировать на касания. Об этом сообщил сайт Gizmochinа со ссылкой на жалобы пользователей.

Владельцы таких смартфонов рассказали на своих страницах в социальных сетях, что дисплеи их гаджетов начали мерцать или вовсе перестали реагировать на касания. Пользователи задались вопросом, в чем причина этой неполадки — в программном обеспечении или это аппаратная проблема.

В Xiaomi уже отреагировали на заметку. Компания подчеркнула, что все ее продукты проходят строгую проверку, чтобы гарантировать соответствие высочайшим стандартам качества.

«Сейчас мы выясняем, почему некоторые клиенты <…> испытывают проблемы с дисплеем на своих смартфонах. В компании сейчас решают этот вопрос. Мы сожалеем о неудобствах, принесенных потребителям», — говорится в сообщении технологического гиганта.

В марте компания Xiaomi запатентовала технологию, которая защитит владельцев смартфонов от чужих глаз. Гаджеты будут сообщать о том, что кто-то посторонний смотрит на экран, или сворачивать приложение.