«Проблема гораздо глубже». Госдума прокомментировала спор «Нафтогаза» и Украины

Известно, что иск энергетической фирмы связан с тем, что американская Ukrainian Energy получила разрешение для разработки Варвинского нефтегазового месторождения.

«Я считаю, что проблема гораздо глубже. Получается, что ситуация внутри страны не контролируется, раз компания, где собственник — государство, подает подобные иски», — отметил Ананских.

Зампред подчеркнул, что такие проблемы «безусловно, должны решаться за столом переговоров, без вынесения в общественность и, тем более, в суд».

«Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но то, что происходит сейчас, противоречит любой логике», — резюмировал депутат.

Ранее «Нафтогаз» обратился в суд и потребовал отменить сделку с американской компанией Ukrainian Energy. Она должна была разрабатывать крупное нефтегазовое Варвинское месторождение в Черниговской области Украины.