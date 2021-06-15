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    15 июня 2021, 20:06

    Пробка образовалась на границе России из-за финских болельщиков

    Дарья Морозова

    700 автобусов с финскими футбольными болельщиками простояли несколько часов на границе, чтобы попасть на матч в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Финнам рекомендовали никуда не ездить из-за эпидемической ситуации, но тем не менее около трех тысяч человек собрались в Петербург.

    По данным СМИ, 700 автобусов простояли на границе несколько часов. Тест на коронавирус брал у всех только один сотрудник службы контроля.

    Сейчас пробка уменьшилась, она находится в пределах нормы.