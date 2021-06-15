Пробка образовалась на границе России из-за финских болельщиков

700 автобусов с финскими футбольными болельщиками простояли несколько часов на границе, чтобы попасть на матч в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Финнам рекомендовали никуда не ездить из-за эпидемической ситуации, но тем не менее около трех тысяч человек собрались в Петербург.

По данным СМИ, 700 автобусов простояли на границе несколько часов. Тест на коронавирус брал у всех только один сотрудник службы контроля.

Сейчас пробка уменьшилась, она находится в пределах нормы.