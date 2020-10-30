Пробка на 4 полосы МКАД образовалась из-за ДТП

НА 19-м километре МКАД вечером в четверг произошло серьезное ДТП. Как сообщил источник «360» в экстренных службах города погибли два человека, один — пострадал. Из-за аварии перекрыты четыре полосы, скорость движения составляет 5-10 километров в час.

Позднее в МВД подтвердили «360» факт аварии, но уточнили число пострадавших.

«В 23:15 в районе 19-го километра МКАД произошло столкновение легкового и грузового автомобиля. По предварительным данным, два человека получили травмы», — сообщили в МВД по столице.

Степень тяжести и характер травм сейчас устанавливается, как и состояние пострадавших, добавили в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции, есть затруднения в движении автотранспорта. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.