Мир 11 декабря 2022, 17:35 Пробка из танкеров у берегов Турции начала рассасываться Bloomberg: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре нефтяные танкеры РИА «Новости»

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Турция начала пропускать танкеры с нефтью, которые застряли в пробке в заливе Босфор. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в местном судоходстве.

Страховщики получили образец письма, которое турецкие власти сочли доказательством страхового покрытия. Авторы публикации подчеркнули, что документ напомнил версии, которые уже были представлены турецким властям. Это вселяет надежду, что вопрос решится.

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Затор из судов у турецких берегов образовался в понедельник, 5 декабря, через несколько часов после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти судами по морю и введения потолка цен на топливо.

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Турция сначала опровергла сообщения о пробках с танкерами у Босфора, а затем объяснила причину затора. Белый дом не увидел российской нефти на заблокированных Турцией танкерах.