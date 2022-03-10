Пробить гуманитарные коридоры. Договоренности с Украиной по эвакуации людей сочли бесполезными

Единственный способ создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из украинских городов — пробить их. Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Договоренности с украинской стороной, отметил он, в итоге ни к чему не приводят. Ситуация обусловлена тем, что власти страны фактически ее территорию не контролируют.

«Боюсь, что единственный способ создать гуманитарные коридоры — это их пробить. Договариваться можно и нужно с украинской стороной, но пока это договоренности ни о чем», — сказал Журавлев.

Он обратил внимание, что связано это не только с нежеланием кого-то в делегации или в украинском руководстве.

«Если их приказы все равно не будут выполняться — какой смысл договариваться? При этом коридоры нужны, а следовательно, создавать их будут те, кто могут это сделать, то есть российская армия. Другого пути, боюсь, нет», — заключил Журавлев.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что попытка организовать гуманитарный коридор для жителей Мариуполя снова провалилась. Город 9 марта смогли покинуть только 28 человек, включая двоих детей. Чем дольше украинские войска, подчеркнул он, продолжат «защищать» население, тем больше жертв будет среди мирных жителей.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также рассказал о сложностях с эвакуацией людей из Мариуполя, поскольку боевики используют горожан в качестве «живого щита».