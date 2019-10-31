Про Зеленского забыли на заседании комиссии НАТО
Генеральный секретарь НАТО забыл дать слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время открытого мероприятия для журналистов. Однако позже исправил ошибку, сообщил «Царьград».
На заседании комиссии НАТО — Украина, которое проходило в Киеве, генсек НАТО Йенс Столтенберг не передал слово украинскому лидеру. После своего выступления он заявил, что, открытая для представителей часть мероприятия завершена. Однако Владимир Зеленский на тот момент еще не выступил с речью.
Позже Столтенберг исправился и дал слово президенту Украины.