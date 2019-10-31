  • Про Зеленского забыли на заседании комиссии НАТО

    31 октября 2019, 13:46

    Ольга Ситникова

    Генеральный секретарь НАТО забыл дать слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время открытого мероприятия для журналистов. Однако позже исправил ошибку, сообщил «Царьград».

    На заседании комиссии НАТО — Украина, которое проходило в Киеве, генсек НАТО Йенс Столтенберг не передал слово украинскому лидеру. После своего выступления он заявил, что, открытая для представителей часть мероприятия завершена. Однако Владимир Зеленский на тот момент еще не выступил с речью.

    Позже Столтенберг исправился и дал слово президенту Украины.