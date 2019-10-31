Про Зеленского забыли на заседании комиссии НАТО

На заседании комиссии НАТО — Украина, которое проходило в Киеве, генсек НАТО Йенс Столтенберг не передал слово украинскому лидеру. После своего выступления он заявил, что, открытая для представителей часть мероприятия завершена. Однако Владимир Зеленский на тот момент еще не выступил с речью.

Позже Столтенберг исправился и дал слово президенту Украины.