Мир 19 января 2024, 02:14 Прятавшего в лесу беспилотники агента СБУ задержали в Белоруссии Белорусский КГБ задержал доставлявшего через границу оружие агента СБУ РИА «Новости»

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В Белоруссии задержали украинца, который по заданию спецслужб Украины переправлял на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

Телеканал опубликовал кадры допроса задержанного гражданина Украины Вячеслава Бородия. Установлено, что его завербовали «на основе зависимости», также он прошел специальную подготовку.

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Во время заданий украинец привлекал белорусов и поручал им оборудовать места для хранения контрабандных вооружений. Несколько таких тайников нашли в лесу в ходе расследования.

По словам задержанного, он какое-то время жил в приграничном белорусском городе, затем уехал обратно на Украину. Однажды к нему домой пришел знакомый контрабандист с представителями ГРУ, которые угрозами заставили его создать у себя дома склад оружия.

Позже агента с позывным Мангуст нашли украинские следователи. Когда Бородия стал фигурантом уголовного дела, с ним связались спецслужбы с предложением «отработать» освобождение. Одним из поручений было найти в лесу мужчину и доставить на Украину.

В настоящее время Мангуст проходит по уголовному делу по подозрению в трем статьям: измене государству, агентурной деятельности и акте терроризма.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который передавал фотографии и видео стратегически важных объектов республики спецслужбам Украины.