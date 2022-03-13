Прятали танки между домами и убивали людей. Пенсионерка из Волновахи рассказала об атаках ВСУ за последние 8 лет

Жительница украинской Волновахи призналась, что все восемь лет, на протяжении которых в населенном пункте дислоцировались представители ВСУ, местные жители постоянно боялись за свою жизнь и испытывали на себя унижения и издевательства. Об этом пожилая женщина рассказала корреспонденту «Известий».

«Кто такие укропы? Они не защищают нас. Нас ДНР защищает. Они издевались над нами», — заявила одна из местных жительниц.

По ее словам, свинства, подобного тому, что проявляют украинские бойцы, она не встречала.

«Я такого свинства еще не видела. <…> Шакалы! Они между домами прятались, танки въезжали и из дома стреляли! <…> Вот с той квартиркой что сделали? Они убили мужа! Ехал на велосипеде с белой повязкой — и они его убили. 80 лет деду», — рассказала пожилая женщина.

Теперь населенный пункт заняли бойцы ДНР и женщина призналась, что у нее появилась какая-то надежда.

«Знаете, сейчас пришли ДНР и появилась какая-то надежда, что нам, пусть не скоро, может быть, но хоть что-то сделают для нас», — сказала пенсионерка и заплакала.

Войска Донецкой народной республики взяли город Волноваху 11 марта. Об этом рассказали в Минобороны ДНР, также под контроль военных перешли населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что освобождение Волновахи — это маленькая победа, которая поможет установлению контроля над Мариуполем.