Мир 03 февраля 2023, 17:09 Прямые рейсы запустят между Петербургом и Пекином

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С 19 февраля китайская авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином. Об этом написала «Политика сегодня».

«Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин впервые с начала 2020 года», — говорится в сообщении авиакомпании.

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Рейсы будут осуществляться еженедельно на самолетах Airbus A330-300. Туристам, отправляющимся в Пекин, следует сделать ПЦР-тест за 48 часов до посадки на борт.

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