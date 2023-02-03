03 февраля 2023, 17:09
Прямые рейсы запустят между Петербургом и Пекином
С 19 февраля китайская авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином. Об этом написала «Политика сегодня».
«Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин впервые с начала 2020 года», — говорится в сообщении авиакомпании.
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Рейсы будут осуществляться еженедельно на самолетах Airbus A330-300. Туристам, отправляющимся в Пекин, следует сделать ПЦР-тест за 48 часов до посадки на борт.
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