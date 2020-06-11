Прямые маршруты из России в Крым появятся этим летом

По данным пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс», «для расширения географии железнодорожных перевозок по направлению в Крым проработаны маршруты и расписание новых направлений».

Известно, что будут ходить прямые поезда по маршрутам Санкт-Петербург — Евпатория, Екатеринбург — Симферополь и Кисловодск — Симферополь.