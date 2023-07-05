Мир 05 июля 2023, 02:11 Прямую трансляцию с видом на Запорожскую АЭС запустили на Украине Рогов: на Украине запустили прямую трансляцию с видом на Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о запуске Украиной прямой трансляции с видом на Запорожскую АЭС. Это сделали на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны ВСУ.

Свой пост Рогов сопроводил видеозаписью, на которой показаны мониторы камер наблюдения. Все экраны показывают Запорожскую атомную электростанцию с разных ракурсов.

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«Тем временем занимающиеся ядерным терроризмом за западные деньги кровавые клоуны из „Вечернего квартала“ уже запустили прямую трансляцию с видом на Запорожскую АЭС», — написал Рогов.

Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС с помощью высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, сообщил ранее с советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его данным, ВСУ также планируют сбросить ракету «Точка-У» с радиоактивными отходами.

На случай взрыва на ЗАЭС Минздрав Украины уже опубликовал рекомендации для жителей близлежащих к станции районов.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский уже выступил с заявлением, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС.