03 декабря 2023, 15:51
«Прямолинейный и простодушный человек». Медведев похвалил Остина за искренность
Медведев: глава Пентагона Остин раскрыл истинную причину помощи Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Украине. Политик написал об этом в социальной сети Х.
По словам Медведева, Остин раскрыл военную тайну.
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«Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной», — написал политик.
Оказалось, что это не помощь умирающим людям или исчезающей с карты мира стране. Это не борьба за демократию и даже не противостояние с Россией, отметил Медведев.
«Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США», — заключил он.
Зампред Совбеза назвал Остина «искренним человеком». Оказалось, все дело в заказе оборонной продукции для создания рабочих мест и увеличения выпуска военных товаров, а также в колоссальной прибыли, которую получат близкие к администрации США Джо Байдена компании, подчеркнул Медведев.
Ранее Остин заявил, что Соединенные Штаты вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Около 50 миллиардов долларов направят на модернизацию оборонной промышленной базы, отметил глава Пентагона.
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