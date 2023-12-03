Мир 03 декабря 2023, 15:51 «Прямолинейный и простодушный человек». Медведев похвалил Остина за искренность Медведев: глава Пентагона Остин раскрыл истинную причину помощи Украине Liu Jie/XinHua/globallookpress

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Украине. Политик написал об этом в социальной сети Х.

По словам Медведева, Остин раскрыл военную тайну.

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«Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной», — написал политик.

Оказалось, что это не помощь умирающим людям или исчезающей с карты мира стране. Это не борьба за демократию и даже не противостояние с Россией, отметил Медведев.

«Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США», — заключил он.

Зампред Совбеза назвал Остина «искренним человеком». Оказалось, все дело в заказе оборонной продукции для создания рабочих мест и увеличения выпуска военных товаров, а также в колоссальной прибыли, которую получат близкие к администрации США Джо Байдена компании, подчеркнул Медведев.

Ранее Остин заявил, что Соединенные Штаты вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Около 50 миллиардов долларов направят на модернизацию оборонной промышленной базы, отметил глава Пентагона.