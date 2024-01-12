Мир 12 января 2024, 01:54 «Прямое противостояние». Лидер ЛДПР назвал последствия ударов западным оружием по России Слуцкий: удары оружием Запада по России поставят его в позицию противостояния РИА «Новости»

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Удары западными вооружениями по российским территориям поставят Запад в позицию прямого противостояния с РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он опубликовал пост с комментарием к заявлению эстонского президента Алара Кариса, который выступил против ограничений на атаки ВСУ оружием западного производства по России.

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«Вопрос: хорошо ли подумал Карис и просчитал ли последствия? Удары западным оружием по территории России поставят западные же страны в позицию прямого противостояния и однозначной вовлеченности в конфликт», — написал Слуцкий.

По словам главы ЛДПР, умные и хитрые «кукловоды из Вашингтона» оперативно дистанцируются и заверяют в своей непричастности каждый раз, когда украинский президент Владимир Зеленский срывается «с катушек». Они же потом осужадют налеты ВСУ на гражданскую инфраструктуру городов РФ.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков назвал никчемным заявление Кариса об ударах западными вооружениями по России. По его словам, эстонский лидер должен следить за языком.