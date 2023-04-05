05 апреля 2023, 00:34
Прямое авиасообщение вновь появится между Россией и Марокко
В ближайшее время рейсы по маршруту Москва — Касабланка (Марокко) возобновятся. Ими будет заниматься авиакомпания Royal Air Maroc. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сообщение Ассоциации туроператоров России.
Первый полет состоится 2 мая. На данный момент клиенты уже могут приобрести билеты. Стоимость будет составлять порядка 45 тысяч рублей.
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Рейсы будут проводить два раза в неделю по средам и пятницам.
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