Лукашенко выступил за предложение о введении ответственности за призывы к санкциям

В Белоруссии предложили ввести ответственность за призывы к санкциям против республики. Президент страны Александр Лукашенко поддержал идею и заявил о необходимости проработать ее юридически.

Инициативу озвучили на встрече главы государства с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Об этом сообщило БелТА.

«Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято», — сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил, что примеры подобных законодательных мер уже есть за рубежом. Необходимо только уточнить все юридические вопросы.

«Не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны», — подчеркнул президент Белоруссии.

На фоне ситуации с самолетом Ryanair в Евросоюзе решили подготовить новые ограничительные меры против республики. Они коснутся не только отдельных граждан, но и компаний. Предприятиям хотят затруднить работу на территории Европы, ведение торговых дел и возможность пользоваться рынком.