Мир 28 марта 2023, 17:50 Призывы к прекращению огня на Украине в США назвали циничной ловушкой Госсекретарь США Блинкен счел призывы к прекращению огня на Украине циничной ловушкой РИА «Новости»

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Предложение о прекращении огня на территории действия киевского режима — это циничная ловушка для заморозки конфликта. Такое мнение выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на виртуальной встрече с иностранными коллегами, обсуждая перспективы «справедливого и прочного мира» на Украине.

Американские власти не стали скрывать, что негативно относятся к предложенному Китаем мирному плану, в котором говорится о российско-украинском перемирии.

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«То, что выглядит привлекательным на поверхности, — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали, — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», — отметил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что всем необходимо остерегаться «благонамеренных усилий». Речь идет о призывах к прекращению огня, которые на деле могут заморозить конфликт, пояснил он. По мнению Блинкена, это позволит российской стороне закрепить свои достижения и выиграть время, «чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американскому правительству для возобновления диалога с Россией необходимо вспомнить о том, на чем основывается цивилизованное поведение в международных отношениях.