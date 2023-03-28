28 марта 2023, 17:50
Призывы к прекращению огня на Украине в США назвали циничной ловушкой
Госсекретарь США Блинкен счел призывы к прекращению огня на Украине циничной ловушкой
Предложение о прекращении огня на территории действия киевского режима — это циничная ловушка для заморозки конфликта. Такое мнение выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на виртуальной встрече с иностранными коллегами, обсуждая перспективы «справедливого и прочного мира» на Украине.
Американские власти не стали скрывать, что негативно относятся к предложенному Китаем мирному плану, в котором говорится о российско-украинском перемирии.
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«То, что выглядит привлекательным на поверхности, — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали, — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», — отметил Блинкен.
Госсекретарь заявил, что всем необходимо остерегаться «благонамеренных усилий». Речь идет о призывах к прекращению огня, которые на деле могут заморозить конфликт, пояснил он. По мнению Блинкена, это позволит российской стороне закрепить свои достижения и выиграть время, «чтобы передохнуть, пополнить запасы и атаковать заново».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американскому правительству для возобновления диалога с Россией необходимо вспомнить о том, на чем основывается цивилизованное поведение в международных отношениях.
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