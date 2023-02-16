Мир 16 февраля 2023, 21:30 Призывы к исключению России из ООН не станут гарантией мира на Украине — офис Гутерриша Дюжаррик: призывы к исключению РФ из ООН не приведут к миру на Украине РИА «Новости»

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Призывы к исключению России из ООН, в том числе из Совета Безопасности, не окажут содействия в поиске мира на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.

«Наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран из ООН способствует долгосрочному поиску мира», — сказал он.

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Министерство иностранных дел Украины ранее призвало исключить Россию из ООН в декабре 2022 года. Согласно уставу организации, РФ обладает правом вето в главном органе — Совете Безопасности ООН, поэтому исключить ее невозможно.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не нужно реагировать на призывы украинских властей исключить Россию из Совета Безопасности ООН, так как это не имеет никакого смысла.

Россия перестанет участвовать в конвенциях Совета Европы по борьбе с терроризмом в случае дискриминации, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он напомнил, что в Совете Европы есть несколько антитеррористических конвенций, в реализации которых участвует российская сторона.